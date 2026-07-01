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Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

15:36 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 gehöre der Lkw-Hersteller zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Sektor-Studie./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,06 €		 Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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