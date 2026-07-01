Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,84 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 gehöre der Lkw-Hersteller zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Sektor-Studie./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,06 €
|Abst. Kursziel*:
28,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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