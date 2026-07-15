Danone Aktie
Marktkap. 46,96 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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