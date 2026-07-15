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ISIN FR0000120644

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Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

13:06 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
70,96 EUR -0,42 EUR -0,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:06 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Danone Overweight Barclays Capital
03.07.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
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