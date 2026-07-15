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Danone Aktie

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69,74 EUR -1,64 EUR -2,30 %
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Marktkap. 46,96 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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WKN 851194

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ISIN FR0000120644

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Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Underperform

09:01 Uhr
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
69,74 EUR -1,64 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Risiken mit Blick auf den chinesischen Markt nähmen zu, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. So sehe sich das Segment medizinischer Ernährung zunehmendem Preiswettbewerb ausgesetzt. Auf dem US-Markt gelte Ähnliches für Molkereiprodukte. Der Experte senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um sieben Prozent und stufte die Papiere ab./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Underperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
69,54 €		 Abst. Kursziel*:
-10,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,10%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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