Danone Aktie
Marktkap. 46,96 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 62 Euro gesenkt. Die Risiken mit Blick auf den chinesischen Markt nähmen zu, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. So sehe sich das Segment medizinischer Ernährung zunehmendem Preiswettbewerb ausgesetzt. Auf dem US-Markt gelte Ähnliches für Molkereiprodukte. Der Experte senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr um sieben Prozent und stufte die Papiere ab./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Underperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
69,54 €
|Abst. Kursziel*:
-10,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,10%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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