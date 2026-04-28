Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst, bei dem zuletzt das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden habe, habe nichts Spektakuläres berichtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Doch die Zahlen hätten vielversprechende Trends angedeutet, etwa beim Bruttowarenwert (GMV). /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,03 €
|Abst. Kursziel*:
59,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.