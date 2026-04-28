Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst, bei dem zuletzt das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden habe, habe nichts Spektakuläres berichtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Doch die Zahlen hätten vielversprechende Trends angedeutet, etwa beim Bruttowarenwert (GMV). /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero