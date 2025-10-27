Deutsche Börse Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
