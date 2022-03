NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 11 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In ihrem Basisszenario geht Analystin Anke Reingen laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Konjunkturabschwächung im laufenden Jahr und einem wieder normalisierten Umfeld 2023 aus. Die Anlagestory für europäische Banken sei daher aktuell nicht ganz so attraktiv. Ihre Favoriten sind HSBC und UBS./ag/ngu