NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Geldhauses hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Jahresausblick sei aber durchwachsen ausgefallen./edh/ajx