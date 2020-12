NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Investorentag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Abhängigkeit vom Investment Banking werde größer, aber die Bank greife auch zu mehr Kostenmaßnahmen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek