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Marktkap. 128,51 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

10:56 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
26,93 EUR 0,09 EUR 0,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,88 €		 Abst. Kursziel*:
48,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,53%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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