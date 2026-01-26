DAX 24.894 -0,2%ESt50 5.995 +0,6%MSCI World 4.569 +0,8%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.222 -0,2%Euro 1,2037 +1,3%Öl 67,51 +2,8%Gold 5.176 +3,3%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

46,81 EUR +0,60 EUR +1,30 %
STU
Marktkap. 49,78 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

21:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,81 EUR 0,60 EUR 1,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen und einem Quartalsausblick des Kontrahenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Entwicklung des internationalen Paketgeschäfts von UPS stimme ihn vorsichtig mit Blick auf DHL, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Qualität der Umsätze von UPS und eine effiziente Verwendung des Kapitals deute aber auf positive strukturelle Trends in der Logistikbranche hin./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

