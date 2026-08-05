DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.506 +0,5%MSCI World 4.984 +0,0%Top 10 Crypto 8,3775 +0,4%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.121 +0,4%Euro 1,1545 -0,1%Öl 79,61 +0,2%Gold 4.262 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall senkt Umsatzprognose -- Deutsche Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- IonQ, Commerzbank, Fluence Energy im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie klettert kräftig: Wachstum zieht an - Prognose für Barmittel steigt Deutsche Telekom-Aktie klettert kräftig: Wachstum zieht an - Prognose für Barmittel steigt
Rheinmetall-Aktie verliert: Wie erwartet - Umsatzprognose nach Stopp von Fregattenprojekt gesenkt Rheinmetall-Aktie verliert: Wie erwartet - Umsatzprognose nach Stopp von Fregattenprojekt gesenkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
55,54 EUR +0,30 EUR +0,54 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 64,6 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

08:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,54 EUR 0,30 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani konstatierte nach dem starken Quartalsbericht am Mittwoch eine Rückkehr zu Volumenwachstum. Die Expertin hob ihre Schätzungen an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,68 €		 Abst. Kursziel*:
16,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,03%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
05.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktienrückkaufprogramm DHL-Aktie zollt Rally Tribut: Gewinn im zweiten Quartal überproportional zum Umsatz gesteigert DHL-Aktie zollt Rally Tribut: Gewinn im zweiten Quartal überproportional zum Umsatz gesteigert
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester
finanzen.net Deutsche Bank AG: Buy-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen