DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
55,54 EUR +0,30 EUR +0,54 %
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Marktkap. 64,6 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 555200
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ISIN DE0005552004
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Symbol DPSTF
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
55,54 EUR 0,30 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani konstatierte nach dem starken Quartalsbericht am Mittwoch eine Rückkehr zu Volumenwachstum. Die Expertin hob ihre Schätzungen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,68 €
|Abst. Kursziel*:
16,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,03%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research