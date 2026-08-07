Diageo Aktie
Marktkap. 46,49 Mrd. EURKGV 26,16
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Freitag die starken Kostensenkungen des Spirituosenkonzerns. Die Umsatzerholung bleibe allerdings unsicher./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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