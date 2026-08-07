Goldman Sachs Group Inc.

Diageo Neutral

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Freitag die starken Kostensenkungen des Spirituosenkonzerns. Die Umsatzerholung bleibe allerdings unsicher./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:02 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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