Douglas Aktie
Marktkap. 936,92 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,71 €
|Abst. Kursziel*:
20,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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