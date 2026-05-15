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WKN BEAU1Y

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ISIN DE000BEAU1Y4

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Symbol DOUDF

Goldman Sachs Group Inc.

Douglas Neutral

08:16 Uhr
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
8,62 EUR 0,01 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Neutral

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,71 €		 Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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