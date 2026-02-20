DAX 25.145 -0,5%ESt50 6.130 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,42 -0,4%Gold 5.153 +1,0%
Enel Aktie

9,60 EUR +0,53 EUR +5,79 %
STU
8,78 CHF +0,50 CHF +6,03 %
BRX
Marktkap. 92,22 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

11:21 Uhr
Enel Buy
Enel S.p.A.
9,60 EUR 0,53 EUR 5,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten hätten sich verbessert, schrieb Arturo Murua am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und des Businessplans bis 2028. Mit der Konzentration auf Erneuerbare Energien werde ein Strategiewechsel vom früheren Stromnetz-fokussierten Ansatz vorgenommen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,69 €		 Abst. Kursziel*:
3,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,12%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

11:21 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Enel Market-Perform Bernstein Research
10:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Enel Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Dow Jones Ziele im Blick Enel-Aktie stärker: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite Enel-Aktie stärker: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite
dpa-afx ROUNDUP: Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an
dpa-afx KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
dpa-afx Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP und Co. belasten
Dow Jones KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
dpa-afx Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
finanzen.net Aufschläge in Europa: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
