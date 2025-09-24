DAX 23.520 -0,6%ESt50 5.440 -0,5%Top 10 Crypto 15,30 -2,0%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.014 -1,6%Euro 1,1744 +0,0%Öl 69,09 +0,0%Gold 3.756 +0,5%
Marktkap. 43,68 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen. Eni werde allerdings immer rentabler./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,98 €		 Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

11:31 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

