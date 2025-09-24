Eni Aktie
Marktkap. 43,68 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen. Eni werde allerdings immer rentabler./ag/mf
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,98 €
|Abst. Kursziel*:
6,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
