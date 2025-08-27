DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.789 +0,3%Euro 1,1681 +0,4%Öl 68,33 +0,8%Gold 3.418 +0,6%
Eni Aktie

15,21 EUR -0,01 EUR -0,05 %
15,19 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
Marktkap. 44,71 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Eni Outperform

Eni Outperform
Eni S.p.A.
15,21 EUR -0,01 EUR -0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der eigenen Neuaufstellung in einem "Satelliten-Modell" adressiere der Ölkonzern drei Herausforderungen des Energiewandels, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Outperform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,19 €		 Abst. Kursziel*:
11,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
15,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,78%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

21:16 Eni Outperform RBC Capital Markets
08:41 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

