Eni Aktie
Marktkap. 44,71 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der eigenen Neuaufstellung in einem "Satelliten-Modell" adressiere der Ölkonzern drei Herausforderungen des Energiewandels, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT
Zusammenfassung: Eni Outperform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,19 €
|Abst. Kursziel*:
11,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
15,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,78%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
