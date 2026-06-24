EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 78,28 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
164,40 €
|Abst. Kursziel*:
12,53%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
164,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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