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Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

12:51 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
164,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,53%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
164,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:51 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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