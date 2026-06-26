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Jefferies & Company Inc.

Evonik Buy

08:01 Uhr
Evonik Buy
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,02 EUR 0,12 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Helena Xu blieb in ihrer Einschätzung vom Freitag vorsichtig, was die Nachfrage im zweiten Halbjahr und auch darüber hinaus betrifft. Evonik bleibt aber ihr Favorit unter den Zyklikern, da der Spezialchemiekonzern im Vergleich zu anderen Unternehmen begrenzteren Risiken ausgesetzt sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Buy

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,01 €		 Abst. Kursziel*:
24,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
Analyst Name:
Helena Xu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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