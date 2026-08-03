Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,9 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Underperform" belassen. Der Umsatz des Dialysespezialisten liege um 1.4 Prozent über dem Konsens, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Wachstum der Behandlungen auf vergleichbarer Basis in den USA sei um 0,9 Prozent zurückgegangen, hierauf dürften sich die Blicke der Marktteilnehmer richten, prognostizierte der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,43 €
|Abst. Kursziel*:
-26,94%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
42,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,96%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|20.07.26
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|13.03.26
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|03.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
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|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
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|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital