Fresenius Aktie
Marktkap. 25,22 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein starkes Wachstum gezeigt, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Ernährungssparte Kabi habe das Wachstum beschleunigt und bei der Klinikkette Helios sei die Profitabilität stabil./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,69 €
|Abst. Kursziel*:
38,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
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