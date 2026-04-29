FUCHS Aktie
Marktkap. 4,83 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller gehe effizient mit den globalen Handelsspannungen um, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Jahr habe mit einem soliden ersten Quartal begonnen. Fuchs zeige sich widerstandsfähig und beweise Preisdisziplin angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit. Das Management bediene "die richtigen Hebel"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,14 €
|Abst. Kursziel*:
19,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,64%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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