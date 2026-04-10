Givaudan Aktie
Marktkap. 28 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem vergleichbaren Wachstum um 1,8 Prozent aus und liegt damit fast auf Augenhöhe mit dem Konsens von 1,9 Prozent. Zentrales Thema anlässlich des Quartalsberichts des Aromenherstellers am 14. April werde aber die Frage, ob das Wachstum zweiten Quartal wieder anzieht oder weiter schwächelt, schrieb die Expertin am Montag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.808,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.100,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:06
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital