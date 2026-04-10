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Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:06 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem vergleichbaren Wachstum um 1,8 Prozent aus und liegt damit fast auf Augenhöhe mit dem Konsens von 1,9 Prozent. Zentrales Thema anlässlich des Quartalsberichts des Aromenherstellers am 14. April werde aber die Frage, ob das Wachstum zweiten Quartal wieder anzieht oder weiter schwächelt, schrieb die Expertin am Montag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.808,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.100,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:06 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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