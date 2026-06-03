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Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

08:01 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. "In der Onkologie-Küche tut sich etwas", schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch im Rahmen einer hauseigenen Healthcare-Konferenz in New York. Der Pharmakonzern werde in der zweiten Jahreshälfte 2026 wohl auf einer Fachkonferenz zusätzliche Datensätze aus Studien präsentieren. Er glaubt an den diesjährigen ESMO-Kongress im Oktober./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,51 £		 Abst. Kursziel*:
35,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.05.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.05.26 GSK Neutral UBS AG
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