GSK Aktie
Marktkap. 84,42 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. "In der Onkologie-Küche tut sich etwas", schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Gespräch im Rahmen einer hauseigenen Healthcare-Konferenz in New York. Der Pharmakonzern werde in der zweiten Jahreshälfte 2026 wohl auf einer Fachkonferenz zusätzliche Datensätze aus Studien präsentieren. Er glaubt an den diesjährigen ESMO-Kongress im Oktober./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,51 £
|Abst. Kursziel*:
35,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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|DZ BANK