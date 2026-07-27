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Hannover Rück Aktie

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257,00 EUR +0,40 EUR +0,16 %
STU
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Hannover Rück jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 30,53 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

14:06 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
257,00 EUR 0,40 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
255,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
257,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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