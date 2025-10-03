Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,99 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
256,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
265,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,15%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
