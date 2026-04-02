JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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