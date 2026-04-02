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Marktkap. 21,43 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

08:06 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
118,30 EUR -1,90 EUR -1,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
120,70 €		 Abst. Kursziel*:
-46,15%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
118,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-45,05%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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