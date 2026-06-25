Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,29 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
167,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
-32,02%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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