JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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