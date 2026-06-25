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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

08:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
114,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
167,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
-32,02%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
08:01 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
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