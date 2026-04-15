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Marktkap. 182,52 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

11:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1765 Euro auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage im Resale von Produkten des Luxuskonzerns nehme ab, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Bisher habe sie den Absatz von Hermes üblicherweise gestützt./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.765,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.695,50 €		 Abst. Kursziel*:
4,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.703,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,61%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

11:16 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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16.04.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
15.04.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
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