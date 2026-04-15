Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 182,52 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1765 Euro auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage im Resale von Produkten des Luxuskonzerns nehme ab, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Bisher habe sie den Absatz von Hermes üblicherweise gestützt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.765,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.695,50 €
|Abst. Kursziel*:
4,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.703,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,61%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.205,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
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