Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 217,22 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.123,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.127,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,59%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.519,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|16:36
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
