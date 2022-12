NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht der Spanier. Das vierte Quartal sei stark angelaufen./ag/edh