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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

08:01 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
83,70 EUR 5,13 EUR 6,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
83,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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