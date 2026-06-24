Infineon Aktie
Marktkap. 104,9 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,80 €
|Abst. Kursziel*:
21,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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