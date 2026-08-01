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ING Group Aktie

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ING Group Aktien-Sparplan
30,18 EUR -0,26 EUR -0,85 %
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Marktkap. 85,62 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
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Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

14:21 Uhr
ING Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
ING Group
30,18 EUR -0,26 EUR -0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 31,30 auf 33,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für die niederländische Bank wegen einer stärkeren Entwicklung der Kernerträge. Sie bleibt positiv gestimmt für die Aktien, deren Kurs die Wachstumsstory noch nicht vollständig widerspiegele./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,12 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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