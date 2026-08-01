ING Group Aktie
Marktkap. 85,62 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 31,30 auf 33,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für die niederländische Bank wegen einer stärkeren Entwicklung der Kernerträge. Sie bleibt positiv gestimmt für die Aktien, deren Kurs die Wachstumsstory noch nicht vollständig widerspiegele./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,12 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
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