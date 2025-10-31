DAX 23.734 -1,3%ESt50 5.611 -1,0%MSCI World 4.338 -0,4%Top 10 Crypto 14,12 -1,6%Nas 23.186 -1,3%Bitcoin 87.805 -2,9%Euro 1,1548 +0,5%Öl 63,43 -0,2%Gold 3.986 +0,2%
JCDecaux Aktie

15,34 EUR -0,07 EUR -0,45 %
STU
14,36 CHF -0,08 CHF -0,58 %
BRX
Marktkap. 3,31 Mrd. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Neutral

20:21 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
15,34 EUR -0,07 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das organische Erlöswachstum des Werbekonzerns sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,61 €		 Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

20:21 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
01.10.25 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

