JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,63 €
|Abst. Kursziel*:
-3,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,96%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
