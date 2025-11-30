JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,6 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux auf "Neutral" belassen. Wegen der bislang schwachen Dynamik im für den Umsatz wichtigen China-Geschäft bleibe er vorsichtig für den Werbekonzern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Für die Margen und die Gewinnschätzungen sieht er nur wenig Potenzial. Es fehle der Aktie kurzfristig an positiven Kurstreibern./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
