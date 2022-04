MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion nach einer Streichung der Jahresziele von 108 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Krieg in der Ukraine wirke sich erheblich auf die Geschäftsaussichten von Kion aus, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von den langfristigen Wachstumschancen sei er aber unverändert überzeugt./bek/ajx