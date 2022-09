MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit dieser habe der Staplerhersteller die Marktteilnehmer geschockt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gesenkte Zielvorgabe für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um 340 bis 450 Millionen Euro unter der Markterwartung. Allerdings dürfte der Aktienkurs mittlerweile viel Negatives bereits widerspiegeln./bek/ag