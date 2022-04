Unsicherheiten

Wegen der andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den militärischen Konflikt in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten, zieht KION die am 3. März 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück.