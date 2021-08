FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kion nach finalen Quartalszahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Schätzungen für den Hersteller von Logistiktechnik näherten sich nun den optimistischeren Vorgaben des Unternehmens an, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ag