KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,08 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller an jüngste Gespräche mit dem Management sowie aktuelle Währungsentwicklungen an. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass die Kursschwäche eine attraktive Investmentchance darstellt, da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor solide seien./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,61 €
|Abst. Kursziel*:
87,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,05%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|14:41
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|14:41
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.