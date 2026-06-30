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WKN KGX888

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ISIN DE000KGX8881

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Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

14:41 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
41,07 EUR 1,46 EUR 3,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller an jüngste Gespräche mit dem Management sowie aktuelle Währungsentwicklungen an. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass die Kursschwäche eine attraktive Investmentchance darstellt, da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor solide seien./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,61 €		 Abst. Kursziel*:
87,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,05%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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