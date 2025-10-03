DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.352 +0,4%Top 10 Crypto 17,46 +2,7%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.970 +1,4%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,59 +1,9%Gold 3.954 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
5,71 EUR -0,29 EUR -4,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 599,5 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

12:51 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
5,71 EUR -0,29 EUR -4,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Buy

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,01 €		 Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

17:11 Klöckner Kaufen DZ BANK
12:51 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
11:26 Klöckner Hold Warburg Research
30.09.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Klöckner Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Bewertung im Blick Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Ende des Montagshandels zu
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Business Times Barclays hires 3 private bankers from JP Morgan, LGT, Deutsche Bank for Singapore
MarketWatch Amazon, Palo Alto Networks — and 36 more hot stock picks from Deutsche Bank
Financial Times Deutsche Bank hit by London lawsuits from five former bankers
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen