Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Knorr-Bremse Buy

09:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 79,05 EUR 0,95 EUR 1,22% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG