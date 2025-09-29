Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 12,72 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse bei unverändertem Kursziel von 91 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil lobte am Dienstag die Übernahme der Duagon Group durch den Bremsenspezialisten. Damit erweiterten die Münchner ihre Smart-Rail-Fähigkeiten im Schienenfahrzeuggeschäft. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an. Er lobte das kurzfristig gut abschätzbare Wachstum, gedeckt durch hohen Auftragsbestand. Aktien von Knorr-Bremse haben im September bisher über 12 Prozent verloren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:28 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,10 €
|Abst. Kursziel*:
16,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
