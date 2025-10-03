DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
Knorr-Bremse Aktie

81,00 EUR -0,60 EUR -0,74 %
STU
Marktkap. 13,27 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

08:51 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
81,00 EUR -0,60 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle anhalte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die Talsohle in Sicht sei und sich die Auftragslage wahrscheinlich bessern werde, bleibe er positiv gestimmt. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,45 €		 Abst. Kursziel*:
24,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,69%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

08:51 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.25 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
26.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

