Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,27 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle anhalte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die Talsohle in Sicht sei und sich die Auftragslage wahrscheinlich bessern werde, bleibe er positiv gestimmt. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,45 €
|Abst. Kursziel*:
24,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,69%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|08:51
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research