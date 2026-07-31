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Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

17:16 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 184 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen stehe weiterhin die Umsetzung im Vordergrund, nicht eine Erholung der Nachfrage, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragslage spreche aber umsatz-, margen- und cashflowseitig für eine stärkere zweite Jahreshälfte. Die Bewertung der Aktie sei einem Tiefstand nahe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,20 €		 Abst. Kursziel*:
48,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,12%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Krones continues profitable growth path and increases dividend per share to €2.80 (previous year: €2.60)
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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