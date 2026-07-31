Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

17:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 184 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen stehe weiterhin die Umsetzung im Vordergrund, nicht eine Erholung der Nachfrage, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragslage spreche aber umsatz-, margen- und cashflowseitig für eine stärkere zweite Jahreshälfte. Die Bewertung der Aktie sei einem Tiefstand nahe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones