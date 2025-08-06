LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Add
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
39,18%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
|
Analyst Name:
Andre Remke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|13:46
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|11:56
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|11:56
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|11:56
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:36
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:16
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.