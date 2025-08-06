UBS AG

LEG Immobilien Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

