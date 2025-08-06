DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
LEG Immobilien Aktie

70,95 EUR -0,65 EUR -0,91 %
STU
Marktkap. 5,3 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

UBS AG

LEG Immobilien Buy

11:56 Uhr
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
70,95 EUR -0,65 EUR -0,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,85 €		 Abst. Kursziel*:
36,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,13%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

11:56 LEG Immobilien Buy UBS AG
11:36 LEG Immobilien Buy Warburg Research
09:16 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

