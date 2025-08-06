LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mit seinen wichtigsten Kennziffern habe der Wohnimmobilienkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Fortschritte in Sachen Verkäufe seien erwünscht, aber nach wie vor verhalten. Die Jahresziele habe LEG allerdings angehoben./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
36,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,13%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
