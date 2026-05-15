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Marktkap. 4,24 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

08:06 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 59,80 auf 62,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
62,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,39%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

08:06 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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