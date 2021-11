FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde von 308 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er erhöhe seine Schätzungen für den operativen Gewinn in den Jahren 2022 bis 2023 und auch die Erwartungen an den Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Vertrauen in das Wachstum des Gasekonzerns sei gestiegen./men/jha/