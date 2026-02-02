DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

08:11 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
392,95 EUR -0,90 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti liegt mit ihrer Schätzung eines Wachstums aus eigener Kraft von sieben Prozent nach eigener Aussage über der Markterwartung von sechs Prozent. Der Kosmetikkonzern könnte die Marktanteile in den USA und in Westeuropa gesteigert haben, so die Expertin am Sonntag. Auch das Geschäft in China dürfte sich gut entwickelt haben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
394,15 €		 Abst. Kursziel*:
-7,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
392,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

