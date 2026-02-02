LOréal Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti liegt mit ihrer Schätzung eines Wachstums aus eigener Kraft von sieben Prozent nach eigener Aussage über der Markterwartung von sechs Prozent. Der Kosmetikkonzern könnte die Marktanteile in den USA und in Westeuropa gesteigert haben, so die Expertin am Sonntag. Auch das Geschäft in China dürfte sich gut entwickelt haben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
394,15 €
|Abst. Kursziel*:
-7,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
392,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
