LOréal Aktie
Marktkap. 208,66 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. In fast allen Bereichen sei es gut gelaufen, außer im Reise-Einzelhandel und hier insbesondere in Nordasien, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. So sei das Konzernwachstum aus eigener Kraft hinter der allgemeinen Erwartung zurückgeblieben. Aber immerhin sei es in den USA hervorragend gelaufen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Overweight
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
377,10 €
|Abst. Kursziel*:
15,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
377,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
